Боец ВС РФ Эвенк: новобранцев ВСУ помечают повязками Фото: REUTERS.

Украинское командование помечает недавно мобилизованных бойцов на передовой особым цветом повязки. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий пятой танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Эвенк.

«Видно, что [бойцы ВСУ] недавно [на передовой - прим. ред.]. Их выделяют цветом повязки. Эти люди [недавно мобилизованные бойцы] у них [ВСУ - прим. ред.] как расходный материал», — сказал Эвенк.

Собеседник агентства добавил, что такие картина была в освобождённой от ВСУ Воскресенке Запорожской области. 11 ноября Минобороны России сообщило об освобождении этого населённого пункта группировкой войск «Восток». В ведомстве подчеркнули, что освобождение Воскресенки создало условия для дальнейшего продвижения ВС России.

Военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный ранее привёл оценку, согласно которой до 70% личного состава Вооружённых сил Украины составляют принудительно мобилизованные граждане.