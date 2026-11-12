Путин встретился в Кремле со спецпосланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 ноября, в четверг, встретился в Кремле со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Американские представители прибыли в Москву после двухдневных переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Владимир Путин поприветствовал в Представительском кабинете Сенатского дворца эмиссаров США. Президент России обменялся с американскими гостями крепким рукопожатием и заявил, что рад их видеть.

Во встрече также участвуют помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Российский лидер на встрече в Кремле отметил успехи на гуманитарном направлении по Украине. Президент РФ также попросил американских представителей передать благодарность главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за организацию контактов между Москвой и Киевом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера в Москве: переговоры по Украине продолжаются, что известно