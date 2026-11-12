Путин: Россия знает, что Украина поднимает тему серых зон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент РФ Владимир Путин 12 ноября на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что российской стороне известно об обсуждении украинцами темы «серых зон».

Владимир Путин подчеркнул, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница. По его словам, сохранение «серых зон» приведет к неустойчивости любых достигнутых договоренностей, поэтому рассчитывать на продолжительный мир в таком случае не придется.

Переговоры проходят после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Как ранее сообщал KP.RU, одной из центральных тем тех встреч стала будущая система безопасности в Европе. Стороны также обсуждали территориальный вопрос и возможное участие европейских стран в дальнейшем переговорном процессе. По итогам консультаций Москва и Киев договорились о новом масштабном обмене пленными.

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