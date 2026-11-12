Уиткофф по прилёте в Москву заинтересовался курткой сборной России Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заинтересовался курткой сборной России, в которой его встретил в московском аэропорту Внуково глава РФПИ Кирилл Дмитриев 12 ноября. Американский представитель прилетел в Москву вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Кирилл Дмитриев ждал американских гостей у трапа самолета в белой куртке сборной России с красным традиционным узором. На опубликованном им в соцсети X видео видно, как Уиткофф после спуска с трапа рассматривает одежду российского представителя и с улыбкой задает ему вопрос о наряде.

При этом сам спецпосланник США прилетел в осеннем пальто, а Кушнер вышел из самолета в легкой кофте без верхней одежды. Несмотря на снег в Москве, зять американского президента оказался одет заметно легче своего коллеги.

Ранее KP.RU сообщал, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби, где проходили переговоры делегаций России, США и Украины.

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