Кремль показал видео встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль обнародовал видео начала встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Американская делегация прилетела в Москву 12 ноября — сразу после двухдневных консультаций с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби. Видео появилось в официальных каналах Кремля.

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Главная тема переговоров — урегулирование украинского конфликта. По итогам встреч в ОАЭ стороны подготовили предложения, которые теперь и обсуждают в российской столице. То есть разговор идет не с чистого листа: в Абу-Даби уже прощупали почву, а в Москве, судя по всему, переходят к конкретике.

Путин на встрече сразу обозначил главное: он хотел бы видеть вечный мир на Украине. Также российский лидер говорил, что для РФ существует лишь одна линия разграничения с Украиной — государственная граница.