Путин поинтересовался у Уиткоффа оценками ЕС по украинскому урегулированию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин 12 ноября на встрече в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером попросил рассказать, как в Евросоюзе оценивают перспективы урегулирования конфликта на Украине. Речь шла о контактах американских представителей с европейскими делегациями в ходе переговоров в Абу-Даби.

«У вас были контакты там и с представителями объединенной Европы. И, конечно, ваши оценки проблемы и с этой стороны, с "европейского угла", как говорят дипломаты, тоже имеют большое значение для нас», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москве важно услышать мнение американских переговорщиков о позиции европейских представителей после состоявшихся консультаций.

Ранее KP.RU сообщал, что на встрече с американскими эмиссарами Владимир Путин заявил о разном понимании территориального вопроса сторонами конфликта на Украине. При этом российский лидер подчеркнул, что для Москвы важнее люди, их традиции, культура и право жить в соответствии со своими ценностями.

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