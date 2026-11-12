У здания дипмиссии РФ в Вашингтоне приспустили флаг после смерти посла Дарчиева

Умер посол России в США Александр Дарчиев Фото: Телеграм-канал МИД России..

В Вашингтоне у посольства России приспущен государственный флаг в связи со смертью посла РФ в США Александра Дарчиева. Об этом сообщил ТАСС, опубликовав соответствующие фотографии.

На обнародованных снимках российское знамя, размещенное на флагштоке на территории посольства РФ в американской столице, приспущено.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала американские СМИ отказаться от непотребной конспирологии в отношении смерти главы российской дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября Госдеп США выразил соболезнования родным и близким посла РФ Александра Дарчиева в связи с его кончиной. В ведомстве подтвердили, что знают о смерти дипломата, и передали слова поддержки его семье.

Напомним, 11 ноября дипломат Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стало хроническое заболевание.