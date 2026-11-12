Кортеж Уиткоффа и Кушнера выехал из Кремля Фото: REUTERS.

Кортеж спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера покинул Кремль. Об этом сообщило РИА Новости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным длилась больше двух часов.

Нынешний визит в Москву стал продолжением интенсивного дипломатического марафона. За два дня до этого, 10 и 11 ноября, делегации России и Украины провели консультации в Абу-Даби. Главная тема тех встреч и нынешних переговоров — урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи Путин затронул вопрос территорий. По его словам, стороны понимают его по-разному, но для России на первом месте стоят люди, которые живут на этих землях.

Также российский лидер указал, что Москва хочет установить на Украине вечный мир.