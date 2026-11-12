Путин обсудил с американскими представителями «приветы» Зеленского президенту США Дональду Трампу Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером обсудил поведение главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин обсудил с американскими представителями «приветы» Зеленского президенту США Дональду Трампу.

Ранее Ушаков заявил, что эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке. По словам помощника президента РФ, такая акция позволит всем желающим своими глазами увидеть, под чьим контролем на самом деле находится этот город.