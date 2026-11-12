Самолёт с Уиткоффом и Кушнером на борту приземлился в Финляндии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Самолет ВВС США Boeing C-40 Clipper, на котором спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из России после переговоров с Владимиром Путиным, сел в Финляндии. Об этом говорят данные полетных трекеров: примерно в 19.44 мск борт приземлился в аэропорту Хельсинки.

О самой встрече в Кремле стало известно раньше. Американская делегация покинула Кремль после того, как разговор с российским лидером закончился. Переговоры шли больше двух часов и стартовали 12 ноября в 15:05 мск.

Итогами встречи с журналистами поделился помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, представители США горячо поддержали предложение Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке.