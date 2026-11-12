Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия уже получала обещания о нерасширении НАТО на восток, однако альянс нарушал их пять-шесть раз подряд. По словам официального представителя президента РФ, именно поэтому Москва настаивает на документальном закреплении подобных гарантий.

Глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин подчеркивал, что отдельные страны-члены Североатлантического альянса могли бы договориться с Москвой по гарантиям безопасности. Для этого достаточно высказать заинтересованность. А оформить гарантии можно, например, в виде заключения оборонительных союзов.

Напомним, что ранее в четверг, 12 ноября, в Москве прошла важная встреча. В Россию прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Сайт kp.ru писал, что обсуждались многие вопросы, включая урегулирование украинского кризиса и гарантии безопасности.