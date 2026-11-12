Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Отмечается, что совещание началось через некоторое время после окончания переговоров главы государства с американскими спецпосланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча длилась более двух часов.

Кроме того в оперативном совещании Совбеза принимают участие помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию в Абу-Даби, а также другие переговорщики российской стороны.

Ранее сайт KP.RU писал, что в четверг, 12 ноября, состоялись переговоры президента России с американскими посланниками в Москве. Также сообщалось, что представитель США Уиткофф заявил о прогрессе по итогам переговоров с президентом России в Москве.