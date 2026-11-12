В Норвегии хотят высылать российских и белорусских спортсменов, если они приедут на соревнования

Норвегия намерена высылать российских и белорусских спортсменв, если они приедут на соревнования. Фото: REUTERS.

Правительство Норвегии намерено высылать из страны спортсменов из Российской Федерации и Белоруссии, если те приедут для участия в каких-либо соревнованиях. Та же мера будет применяться к лицам, которые их сопровождают, сообщает пресс-служба норвежского кабмина.

«Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал <...>, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время», - сказано в документе, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

Накануне Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику в отношении граждан России. Ключевая цель новых мер — не допустить выдачу краткосрочных виз российским спортсменам для въезда в Финляндию.

При этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что недопуск российских спортсменов до международных турниров на территории Финляндии грозит стране баном на ближайшие 10 лет.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии назвало дискриминацией решение канадских властей не выдавать визы российским и белорусским спортсменам.