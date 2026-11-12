Трамп хочет начать военную операцию против Кубы до окончания своего президентства

Трамп допустил возможность военной операции США на Кубе до окончания его президентского срока. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США проведут военную операцию на Кубе ещё до окончания его пребывания в этой должности. Этой темы американский лидер коснулся в интервью телеканалу Salem News Channel.

«Я определенно точно рассмотрел бы это, да», - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

При этом политик высказал намерение «разобраться» с Кубой.

«Я хочу разобраться с Кубой, прежде чем уйду», - заявил Трамп, добавив, что такого же мнения придерживается госсекретарь США Марко Рубио, родители которого являются выходцами из Кубы.

Ранее Трамп предложил неожиданное решение кубинских проблем. Он заявил, что на Остров Свободы нужно отправить госсекретаря США Марко Рубио, причём тот должен десантироваться на Кубу с парашютом.

Также глава Белого дома выразил уверенность, что нынешнее руководство Кубы потеряет власть до завершения его президентского срока.

Как кубинцы готовятся защищать страну от возможного нападения США, читайте здесь на KP.RU.