Как будут увеличивать страховые пенсии в 2027-м? Индексация затронет 37,5 млн россиян

В России выплата к страховой пенсии будет увеличена до 10,2 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Индексация страховых пенсий в России в следующем году пройдет в два этапа. Согласно данным Соцфонда, повышение выплат затронет порядка 37,5 миллиона граждан. Выплата к страховой пенсии будет увеличена до 10,2 тысячи рублей.

Первый этап индексации стартует 1 февраля 2027-го. Выплаты повысят на 6,8%. Это значение соответствует прогнозируемому уровню инфляции.

Второй этап повышения пенсий запланирован на 1 апреля. Весной выплаты поднимут еще на 3,3%. Данная стратегия позволяет соотносить обязательства с реальными доходами фонда и поддерживать баланс системы, говорится в материалах Соцфонда.

Там отметили, что на пенсии в 2027 году планируют направить почти 13,4 триллиона рублей. Средний размер страховой выплаты по старости для неработающих граждан должен увеличиться на 2,4–2,6 тысячи рублей. Показатель, как предполагается, достигнет отметки в 30,2 тысячи.

Особые условия также предусмотрены для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Для этих россиян фиксированная выплата с 1 февраля вырастет до 20,5 тысячи рублей. Кроме того, в новом году пересчитают надбавки за сельский и северный стажи.

Средний размер пенсии за пять лет увеличился на 9 630 рублей. Сейчас он составляет 25 480 рублей. В аналогичный период 2021 года показатель находился на уровне 15 850 рублей.

В октябре разрыв между средними пенсиями работающих россиян в регионах превысил 22 тысячи рублей. Наименьший размер выплаты в прошлом месяце зафиксирован в Дагестане. Значение находилось на отметке в 17 618 рублей. Наибольший размер выплаты традиционно зафиксировали в Чукотском АО. Он составил 39 732 рубля. В целом по стране средний размер пенсии в октябре у работающих россиян составил 24 045 рублей.

С 1 февраля в РФ ожидается масштабная индексация не только пенсий, но и других социальных выплат. Она затронет более 40 мер поддержки граждан. Повышение будет осуществлено по уровню фактической инфляции. Под индексацию подпадут материнский капитал, ежемесячная денежная выплата и пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан.