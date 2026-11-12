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НовостиОбщество12 ноября 2026 23:40

Мошенники атакуют геймеров: за предложениями досрочно установить шестую часть GTA скрывается вирусное ПО

Мошенники рассылают вредоносное ПО под видом новой части игры GTA
Мария ПАВЛОВА
Мошенники присылают вредоносное ПО под видом новой части популярной игры.

Мошенники присылают вредоносное ПО под видом новой части популярной игры.

Фото: Анастасия ОСИПОВА.

Аферисты нацелились на геймеров. Они рассылают предложения о якобы возможности досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA). О сути аферы рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.

«Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус», - сказал он РИА Новости, напомнив, что выход новой части GTA планируется 19 ноября.

Те, кто клюнул на предложение мошенников, получают вместо игры или вместе с ней вредоносное ПО или фишинговый файл. В результате могут быть украдены пароли, данные банковских карт и криптокошельков. При другом сценарии на компьютер жертвы устанавливается так называемый шифровальщик, все личные файлы шифруются, а аферисты требуют выкуп за их восстановление.

Накануне МВД предупредило о новой схеме мошенничества на сайтах знакомств.

Почему придуманные ИИ пароли ненадежны и как мошенники способны разгадать комбинации нейросетей, читайте здесь на KP.RU.