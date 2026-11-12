Мошенники атакуют геймеров: за предложениями досрочно установить шестую часть GTA скрывается вирусное ПО

Мошенники присылают вредоносное ПО под видом новой части популярной игры. Фото: Анастасия ОСИПОВА.

Аферисты нацелились на геймеров. Они рассылают предложения о якобы возможности досрочно установить шестую часть Grand Theft Auto (GTA). О сути аферы рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.

«Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом "ранних сливов" мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус», - сказал он РИА Новости, напомнив, что выход новой части GTA планируется 19 ноября.

Те, кто клюнул на предложение мошенников, получают вместо игры или вместе с ней вредоносное ПО или фишинговый файл. В результате могут быть украдены пароли, данные банковских карт и криптокошельков. При другом сценарии на компьютер жертвы устанавливается так называемый шифровальщик, все личные файлы шифруются, а аферисты требуют выкуп за их восстановление.

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