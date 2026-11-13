Стало известно, кто в декабре досрочно получит январскую пенсию

Часть российских пенсионеров получит январские выплаты уже в декабре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Часть российских пенсионеров получат январские выплаты в декабре. Об этом напомнил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Речь идёт о тех, кто обычно получает пенсии в начале месяца. График выплат для них изменится из-за новогодних праздников.

«Социальный фонд России выплачивает досрочные пенсии тем нашим гражданам, которые получают пенсии в начале каждого месяца. Новогодние праздники достаточно долгие, уже в конце декабря Социальный фонд России выплатит пенсии и через банк, и через почту», - сказал Чирков, добавив, что выплаты придут автоматически, никаких заявлений для этого гражданам подавать не придётся.

Накануне Соцфонд раскрыл размер фиксированной выплаты после индексации 2027 года.

Также стало известно, что разрыв между средними пенсиями работающих в регионах превысил 22 тысячи рублей.

Напомним, в РФ средняя пенсия по старости приблизится к 30 тысячам рублей в 2027 году.