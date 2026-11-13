"Никаких новообразований": получивший отечественную онковакцину пациент 4 месяца живет без болезни

У первого испытавшего российскую онковакцину пациента пропали метастазы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В России закончил лечение первый пациент, получивший онковакцину. Он чувствует себя хорошо. Пациент уже четыре месяца живет без болезни. У него пропали метастазы. О состоянии испытавшего российскую онковакцину рассказал Герой Труда России и научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Газете.ру".

Академик РАН сообщил, что пациента наблюдают врачи каждый месяц. В том числе, с ним работает глава "НМИЦ радиологии" Минздрава Андрей Каприн. Академик регулярно проводит пациенту детальную компьютерную томографию.

"В первую очередь смотрят лимфоузлы, обследуют всего пациента, с головы до пят. Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили", - оповестил Александр Гинцбург.

Пристальное наблюдение врачей продлится три года. Научный руководитель Центра имени Гамалеи уведомил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему пациента. Так она сама уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Академик уточнил, что для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных.

В 2026 году в Институте Герцена планируется лечение 20 пациентов. Александр Гинцбург отметил, что за несколько месяцев будет пролечено минимум 20 человек. На это у института есть все средства, оповестил академик. Он добавил, что Минздрав выделил огромные средства на пролечивание новым препаратом 120 пациентов с онкологией. В этом году лечение одного человека также будет проводиться на базе Башкирского государственного медицинского университета.

В России также успешно завершился этап доклинических исследований инновационной отечественной онковакцины CaTeVac. Она была разработана специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова. В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой отметили, что ученые оформляют разрешительную документацию для запуска производства и перехода к клинической стадии испытаний. Механизм действия препарата основан на обучении иммунной системы пациента самостоятельно ликвидировать злокачественные образования.