В РФ хотят поставить размер пенсии в зависимость от прежнего заработка человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Российские пенсионеры должны получать выплаты в размере не менее 40% от прежнего заработка, считает депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Пенсия должна зависеть от трех параметров - заработок, стаж, условия труда. И составлять не меньше 40% от прежней зарплаты», - сказал он ТАСС.
Миронов назвал зарплату, которую человек получал, когда осуществлял трудовую деятельность, основным критерием, к которому должна быть привязана пенсия.
Тем временем средняя пенсия в России приблизилась к 30 тысячам рублей: кому столько платят, узнайте здесь на KP.RU.
Также Соцфонд объяснил, что средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей в месяц.
Выросла и пенсия неработающих россиян, и вот на сколько.