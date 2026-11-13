В РФ хотят поставить размер пенсии в зависимость от прежнего заработка человека

Миронов предложил выплачивать россиянам пенсию в размере не менее 40% от заработка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Российские пенсионеры должны получать выплаты в размере не менее 40% от прежнего заработка, считает депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Пенсия должна зависеть от трех параметров - заработок, стаж, условия труда. И составлять не меньше 40% от прежней зарплаты», - сказал он ТАСС.

Миронов назвал зарплату, которую человек получал, когда осуществлял трудовую деятельность, основным критерием, к которому должна быть привязана пенсия.

Тем временем средняя пенсия в России приблизилась к 30 тысячам рублей: кому столько платят, узнайте здесь на KP.RU.

Также Соцфонд объяснил, что средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России приблизился к 40 тысячам рублей в месяц.

Выросла и пенсия неработающих россиян, и вот на сколько.