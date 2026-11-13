"Где деньги": Путин обратил внимание на риски в связи с планом РСФ оплачивать стройки

Путин описал риски планов по строительству спортфонда цитатой Высоцкого Фото: Иван МАКЕЕВ.

Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрием Свищевым. Они обсудили вопрос возведения комплексов. Дмитрий Свищев сообщил, что стройки планирует оплачивать Российский спортивный фонд. Владимир Путин обратил внимание на связанные с этим моментом риски. Он описал их цитатой из песни Владимира Высоцкого.

Президент РФ напомнил, что прямого поступления финансирования спортивным федерациям нет. Это насторожило главу государства. Он намекнул, что ситуация создает риски для непрозрачного привлечения средств.

"Они там из этого фонда собираются из этого фонда всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты - "Где деньги, Зин?" - сразу возникает сакраментальный вопрос", - выразил опасение Владимир Путин.

Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев объяснил, когда федерации смогут получить финансирование от букмекерских отчислений. По его мнению, для этого ведомство должно пройти подготовительный период. Затем оно начнет отдавать средства на конкурсной основе по соглашениям с федерациями. В этой ситуации важен процесс отбора, указал Михаил Дегтярев. Глава Минспорта оценил результаты программы к 2026 году. Он подчеркнул, что ведомство увидело некоторые несправедливости и нарушения в процессе при пересмотре инициативы.

Владимир Путин между тем предположил, как можно использовать технологии искусственного интеллекта в спорте. Он считает, что они применимы для объективного судейства. Президент России отметил, что ИИ в данном случае способен "прийти на помощь" объективной оценке игры.

На встрече со спецпосланниками президента США Владимир Путин вспомнил и применил старый анекдот. Он рассказал шутку про деньги из тумбочки. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил, что имел в виду Владимир Путин. По словам дипломата, эта история образно показывает, как Европа гоняет по кругу вопросы мира. Юрий Ушаков пояснил, что шутка означает замкнутый круг. Это характеризует нынешнюю линию европейцев. Вопросы мира и войны крутятся на одном месте, а виновных и источников финансирования так и не находится.