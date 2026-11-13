Суд во Пскове оставил в силе 11-летний приговор иноагенту Льву Шлосбергу*. Фото: yabloko.ru/Global Look Press

Псковский областной суд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* — 11 лет и 1 месяц колонии общего режима. Политик выступал в прениях более семи часов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В ведомстве добавили, что приговор уже вступил в силу. Теперь политик не может заниматься администрированием сайтов, форумов, чатов и групп электронных и информационно-телекоммуникационных сетей деятельностью.

17 августа, напомним, зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* приговорили к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы за дискредитацию ВС РФ с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Между тем, гособвинение запрашивало для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* срок в 12 лет и один месяц колонии.

А до этого суд не раз продлял срок ареста политику. Суд соглашался с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, Шлосберг* может скрыться, продолжить преступную деятельность или уничтожить доказательства.

Напомним, по версии следствия, 12 января 2025 года политик разместил в соцсети «Одноклассники» видеозапись, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Шлосбергу* предъявлено два обвинения: по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России, а также по статье о дискредитации армии.

Второе деяние он совершил после того, как в течение года его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Минюст РФ включил Шлосберга* в реестр иноагентов еще в июне 2023 года за выступления против специальной военной операции.

В декабре 2025 года Шлосберга* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. К тому моменту в отношении политика расследовалось несколько уголовных дел. Летом 2025 года суд также отправлял его под домашний арест по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

А месяцем ранее в Пскове мировой суд судебного участка № 38 вынес приговор в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* за неисполнение обязанностей иногаента. Тогда скандальному политику назначили наказание в виде 420 часов обязательных работ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в список террористов и экстремистов РФ.