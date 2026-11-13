Кушнер назвал условие принятия гарантий безопасности в Европе: дело в украинском урегулировании

Кушнер высказался по поводу европейских гарантий безопасности. Фото: REUTERS.

Принять договорённости по безопасности в Европе невозможно прежде, чем будет достигнуто украинское урегулирование. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он опубликовал в социальной сети Х пост, посвящённый этой теме.

«Никакие более широкие европейские договоренности в сфере безопасности не будут заключены без учета обеспокоенности Украины в области безопасности», - написал Кушнер.

Также он заявил, что до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта на Украине не будут приниматься никакие иные решения, кроме тех, что касаются гуманитарной области.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Евросоюза никаких предложений по гарантиям безопасности, которые учитывали бы интересы всех сторон украинского конфликта.

Тем временем обозреватель Бабич напомнил главные требования России по безопасности в Европе.