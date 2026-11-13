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НовостиПолитика13 ноября 2026 4:00

Суд в Москве заочно арестовал норвежского наёмника ВСУ

Иностранец участвовал в нападениях на белгородское приграничье
Мария ПАВЛОВА
Суд заочно отправил под стражу норвежского наёмника ВСУ.

Суд заочно отправил под стражу норвежского наёмника ВСУ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Москве принял решение заочно арестовать гражданина Норвегии, который принимал участие в боевых действиях в составе ВСУ. Речь идёт о некоем Кевине Винье.

«Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении гражданина Норвегии Кевина Винье», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник, осведомлённый о подробностях дела.

Сообщается, что Винье, в числе прочего, участвовал в нападениях ВСУ на приграничные районы Белгородской области.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант ВСУ Баргилевич заочно арестован в России, его обвиняют в применении запрещённых методов войны.

По такому же обвинению московский суд заочно отправил под стражу Олега Нечаева — бывшего первого зама командующего силами спецопераций ВСУ.