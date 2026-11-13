Стоимость биткоина рухнула до минимума с 20 августа Фото: REUTERS.

Биткоин 13 ноября подешевел почти на 7% и впервые с 20 августа опустился ниже отметки в 70 тысяч долларов. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance к 7:12 мск его стоимость снизилась до 68 868,39 доллара, свидетельствуют данные торгов.

За последние сутки криптовалюта потеряла 6,74%. Таким образом, цена биткоина впервые за осень оказалась ниже психологической отметки в 70 тысяч долларов.

Ранее KP.RU рассказывал о крупной хакерской атаке на криптобиржу Binance, ущерб от которой площадка оценила в 6,3 миллиарда долларов. После появления информации о взломе рынок криптовалют резко просел, а биткоин подешевел более чем на 3%.

Также KP.RU сообщал, что Центробанк России рассчитывает развернуть отечественную криптоинфраструктуру в течение 2027 года. По словам директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилла Пронина, это позволит в том числе вернуть в российскую юрисдикцию клиентов, торгующих на зарубежных криптобиржах.