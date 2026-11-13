Кушнер назвал условие принятия договоренностей по архитектуре безопасности в Европе

Кушнер: договоренности по евробезопасности войдут в мирное соглашение по Украине. Фото: Press Service Of The President Ol/Global Look Press

Все договоренности, которые будут касаться архитектуры безопасности в Европе, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер.

«Мы начнем обсуждать эти взаимосвязанные вопросы параллельно, при этом понимая, что… окончательные решения будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения», - отметил зять американского президента Дональда Трампа.

При этом Кушнер сообщил, что в следующем раунде переговоров примут участие представители Евросоюза. В этом случае, пояснил зять Трампа, можно будет обсудить более широкие аспекты системы евробезопасности по окончании конфликта на Украине.

Накануне на встрече в Кремле с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение пустить европейцев на переговоры по Украине. Российский лидер предложил представителям США поработать с европейцами, чтобы те определились, чего они хотят - войны или мира.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Россия никогда не была против диалога с европейцами. И никогда не прерывала его.