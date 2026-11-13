Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 4:45

Кушнер назвал условие принятия договоренностей по архитектуре безопасности в Европе

Кушнер: договоренности по евробезопасности войдут в мирное соглашение по Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Кушнер: договоренности по евробезопасности войдут в мирное соглашение по Украине. Фото: Press Service Of The President Ol/Global Look Press

Кушнер: договоренности по евробезопасности войдут в мирное соглашение по Украине. Фото: Press Service Of The President Ol/Global Look Press

Все договоренности, которые будут касаться архитектуры безопасности в Европе, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер.

«Мы начнем обсуждать эти взаимосвязанные вопросы параллельно, при этом понимая, что… окончательные решения будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения», - отметил зять американского президента Дональда Трампа.

При этом Кушнер сообщил, что в следующем раунде переговоров примут участие представители Евросоюза. В этом случае, пояснил зять Трампа, можно будет обсудить более широкие аспекты системы евробезопасности по окончании конфликта на Украине.

Накануне на встрече в Кремле с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение пустить европейцев на переговоры по Украине. Российский лидер предложил представителям США поработать с европейцами, чтобы те определились, чего они хотят - войны или мира.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Россия никогда не была против диалога с европейцами. И никогда не прерывала его.