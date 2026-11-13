В Ростове-на-Дону из-за ночной атаки БПЛА был ранен мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростове-на-Дону в ночь на 13 ноября в результате воздушной атаки пострадал мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в MAX.

По уточненным данным главы региона, в Ростове повреждены пять многоквартирных домов. Для жителей одного из них, расположенного в Октябрьском районе, развернули пункт временного размещения. Также в городе произошло возгорание, которое полностью ликвидировали. В Советском районе потушили пожар в производственном помещении.

В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. Всего за ночь в Ростове и десяти районах области уничтожили более 120 беспилотников. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Ранее KP.RU писал, что 8 ноября из-за атаки ВСУ несколько населенных пунктов в Ростовской области остались без электроэнергии. Отключение произошло в Сулинском, Волошинском и Титовском поселениях.