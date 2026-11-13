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НовостиПолитика13 ноября 2026 5:32

Минобороны сообщило о поражении судна с вооружением для украинской армии

Российское военное ведомство заявило о продолжении ударов по морским судам, перевозящим вооружение и грузы двойного назначения для украинской армии
Анна АДАМАЙТЕС
Минобороны сообщило о поражении судна с вооружением для украинской армии

Минобороны сообщило о поражении судна с вооружением для украинской армии

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября, в пятницу, сообщило о поражении сухогруза с вооружением и военным имуществом для Вооруженных сил Украины в Черном море. Удар беспилотниками военные РФ нанесли в течение ночи юго-западнее Одессы.

В ведомстве уточнили, что российские военные продолжают атаковать морские суда, перевозящие военное имущество и грузы двойного назначения.

Ранее KP.RU сообщал, что 12 ноября российские военные поразили в Черном море два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Аналогичные удары ВС РФ были нанесены 11 ноября и 10 ноября в Черном море.

Президент России Владимир Путин заявлял на заседании клуба «Валдай», что российские военные придерживаются гуманитарных норм и не атакуют объекты, не относящиеся напрямую к военной инфраструктуре противника.