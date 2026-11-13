В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены пять многоэтажек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в пятницу в мессенджере "Макс" о последствиях ночной воздушной атаки на регион. По словам губернатора, прошлой ночью над Ростовом силы противовоздушной обороны уничтожили порядка 120 вражеских беспилотников.

В Ростове-на-Дону в результате атаки повреждения получили пять многоквартирных домов. К настоящему времени вспыхнувший пожар уже полностью потушен. Для жителей пострадавшего дома в Октябрьском районе развернули пункт временного размещения.

Кроме того, в Азовском районе повреждены пять частных домов, а в Советском районе Ростова ликвидировали возгорание в производственном помещении.

Также в результате воздушной атаки пострадал мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Прошлой ночью атаке беспилотников также подверглась Брянская область. При атаке ВСУ погиб мирный житель, еще один человек получил ранения.