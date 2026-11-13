В ЕС разругались из-за переговорщика с Россией: Париж и Берлин не хотят уступать место за столом, а кандидатуру Каллас назвали «шуткой»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Катя Каллас Фото: REUTERS.

В Евросоюзе нет единства по вопросу о том, кто будет представлять сообщество на переговорах с Россией. Об этом пишет Politico.

По данным источников Politico, в ЕС сформировались три группы с разными взглядами на кандидатуру переговорщика. Вопрос планируют поднять на саммите ЕС в Дублине, однако, как отмечает издание, принять окончательное решение там вряд ли удастся.

Одна группа поддерживает главу Европейского совета Антониу Кошту — благодаря институциональной должности его считают самым приемлемым кандидатом. Другая продвигает переговорщиков от Франции и Германии. Третий лагерь, который издание называет самым одиноким, выступает за главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Однако её жёсткая антироссийская позиция, по мнению дипломатов, мешает ей стать переговорщиком. Предложение её кандидатуры некоторые собеседники Politico назвали «шуткой», а её саму — «вероятно, худшим кандидатом из всех возможных».

Вопрос о едином представителе Европы встал после переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября, куда европейцев не допустили за стол. 12 ноября в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, продлившаяся 2,5 часа. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва надеется на поддержку европейцами работы по согласованию параметров новой архитектуры безопасности, к которой Россия готова приступить в тандеме с США. При этом Путин, по словам Ушакова, напомнил о российском видении неделимой безопасности и заявил, что европейцы должны определиться, хотят ли они мира или войны, — пока их действия говорят о последнем.