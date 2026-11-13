Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 6:56

КСИР заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне

Иран уничтожил американский радар в Бахрейне
Анастасия СУТОРМИНА
КСИР заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне

КСИР заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне

Фото: REUTERS.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по американскому радару в Бахрейне и уничтожили его. Об этом со ссылкой на КСИР сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что удар по радару системы раннего предупреждения, принадлежащему США на острове Бахрейн, стал ответом на воздушную агрессию американских военных против телекоммуникационной вышки в районе Сирик.

Также в КСИР добавили на случай повторения агрессии против Ирана, что силы Корпуса стражей находятся в состоянии полной готовности к нанесению ударов «без каких-либо ограничений».

Накануне Иран запустил новый подземный ракетный город КСИР, в церемонии участвовал начальник генштаба Али Абдоллахи. Представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби объявил о снятии ограничений на дальность баллистических ракет Тегерана.

Ранее KP.RU рассказал, что конфликт между США и Ираном даже не думает завершаться. Стороны никак не могут добиться компромисса. Более того, совсем недавно на острове Кешм прогремело несколько взрывов.