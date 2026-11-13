КСИР заявил об уничтожении американского радара в Бахрейне Фото: REUTERS.

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по американскому радару в Бахрейне и уничтожили его. Об этом со ссылкой на КСИР сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что удар по радару системы раннего предупреждения, принадлежащему США на острове Бахрейн, стал ответом на воздушную агрессию американских военных против телекоммуникационной вышки в районе Сирик.

Также в КСИР добавили на случай повторения агрессии против Ирана, что силы Корпуса стражей находятся в состоянии полной готовности к нанесению ударов «без каких-либо ограничений».

Накануне Иран запустил новый подземный ракетный город КСИР, в церемонии участвовал начальник генштаба Али Абдоллахи. Представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби объявил о снятии ограничений на дальность баллистических ракет Тегерана.

Ранее KP.RU рассказал, что конфликт между США и Ираном даже не думает завершаться. Стороны никак не могут добиться компромисса. Более того, совсем недавно на острове Кешм прогремело несколько взрывов.