Михалков ответил на внесение в базу ГУР Украины: «Сердился-сердился»

Режиссёр Никита Михалков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал ТАСС внесение своего имени в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, о случившемся он узнал от журналистов.

«Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал», — ответил режиссёр на данную новость.

По версии украинской стороны, основанием для включения стала систематическая поддержка режиссёром политики российских властей. Отдельно указывается, что Михалков остаётся неизменным доверенным лицом президента России Владимира Путина.

В списке украинского портала War&Sanctions, который курирует ГУР Минобороны Украины, помимо Михалкова, оказались и другие известные российские деятели культуры. Среди них — актёр Иван Охлобыстин, композитор Игорь Крутой, певцы Сергей Лазарев и Дима Билан. Всего с 2022 года в этой базе собраны сведения о свыше чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах.