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НовостиВ мире13 ноября 2026 7:17

Орбан отказался навещать арестованного брата: он объяснил причину

Экс-премьер Венгрии Орбан отказался посещать своего брата после ареста
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
Экс-премьер Венгрии Орбан отказался посещать своего брата после ареста. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-премьер Венгрии Орбан отказался посещать своего брата после ареста. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет навещать своего младшего брата, оказавшегося под стражей. Причину политик озвучил в интервью RFM24.

Орбан отметил, что не хочет давать СМИ поводов для публикаций и спекуляций.

Напомним, 6 ноября в Венгрии задержали брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана Арона по подозрению в контрабанде людей. При этом официального подтверждения задержания именно Арона Орбана изначально не было. Виктор Орбан заявил, что считает себя настоящей целью происходящего, а брата — лишь средством. Он назвал ситуацию политической расправой.

Ранее KP.RU писал, что в Венгрии Виктору Орбану пригрозили уголовным делом из-за его высказываний о национальном сопротивлении правительству Петера Мадьяра.