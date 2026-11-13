Орбан отказался навещать арестованного брата: он объяснил причину

Экс-премьер Венгрии Орбан отказался посещать своего брата после ареста. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет навещать своего младшего брата, оказавшегося под стражей. Причину политик озвучил в интервью RFM24.

Орбан отметил, что не хочет давать СМИ поводов для публикаций и спекуляций.

Напомним, 6 ноября в Венгрии задержали брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана Арона по подозрению в контрабанде людей. При этом официального подтверждения задержания именно Арона Орбана изначально не было. Виктор Орбан заявил, что считает себя настоящей целью происходящего, а брата — лишь средством. Он назвал ситуацию политической расправой.

Ранее KP.RU писал, что в Венгрии Виктору Орбану пригрозили уголовным делом из-за его высказываний о национальном сопротивлении правительству Петера Мадьяра.