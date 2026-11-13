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НовостиВ мире13 ноября 2026 7:38

ФБР конфисковало 1,2 млрд долларов, украденных в результате взлома Binance

Правительство США заморозило более 2,7 млрд долларов из средств, украденных с Binance
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
ФБР конфисковало 1,2 млрд долларов, украденных в результате взлома Binance

ФБР конфисковало 1,2 млрд долларов, украденных в результате взлома Binance

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ФБР конфисковало криптовалюту на сумму более 1,2 млрд долларов (910 млн фунтов стерлингов), украденную с биржи Binance в октябре этого года. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что правительству США и частному сектору удалось заморозить более 2,7 млрд долларов (2 млрд фунтов стерлингов) из средств, украденных с Binance. 12 ноября Министерство юстиции заявило, что получило разрешение суда на арест или ограничение доступа к более чем 1,2 млрд долларов из этой суммы.

В таких ситуациях правительство США обычно подает заявление о конфискации в суд, который затем определяет, кто имеет законное право на возвращенные средства.

30 октября стало известно, что по предварительным данным, взлом Binance - дело рук хакеров из Северной Кореи. За атакой может стоять северокорейская хакерская группировка «TraderTraitor», ранее причастная к атаке на Bybit.

Позже биржа криптовалют Binance возместила 90% активов, украденных в результате хакерской атаки.