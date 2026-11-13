Взорвавшееся на юге Москвы авто могло принадлежать экс-пресс-секретарю Азарова

Возможная машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на Кировоградской улице Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА.

Взорвавшийся на юге Москвы Lexus мог принадлежать бывшему пресс-секретарю украинского политика Николая Азарова. Об этом 13 ноября сообщил источник «Известий».

Согласно имеющимся данным, потенциальный владелец транспортного средства давно переехал в Россию - еще в 2014 году.

Напомним, что инцидент произошел на Кировоградской улице Москвы. Взрыв прогремел в легковом автомобиле марки Lexus, припаркованном на придомовой территории. В результате ЧП пострадал водитель авто. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.