Бывший пресс-секретарь Азарова лишился руки после взрыва автомобиля в Москве

Взрыв автомобиля на юге Москвы обернулся тяжелейшими травмами для бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста Сергея Заворотного. Как сообщил источник «Известий», мужчина лишился левой руки. Помимо этого, у него диагностировали ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом правой голени. Пострадавший госпитализирован.
ЧП произошло на Кировоградской улице, во дворе жилого дома. По предварительным данным, сдетонировал «Лексус». Один человек пострадал. Факт взрыва официально подтвердили в ГСУ СК России по Москве — возбуждено уголовное дело, на место выехала следственная группа.
Очевидцы происшествия сразу сообщали, что рядом с авто лежал мужчина. По их версии, сначала раздался громкий хлопок, похожий на взрыв газа. Именно взрыв газового баллона — одна из версий ЧП.
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