Бывший пресс-секретарь Азарова лишился руки после взрыва автомобиля в Москве

Бывший пресс-секретарь Азарова лишился руки после взрыва авто в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Взрыв автомобиля на юге Москвы обернулся тяжелейшими травмами для бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста Сергея Заворотного. Как сообщил источник «Известий», мужчина лишился левой руки. Помимо этого, у него диагностировали ушиб мозга, перелом ребер и открытый перелом правой голени. Пострадавший госпитализирован.

ЧП произошло на Кировоградской улице, во дворе жилого дома. По предварительным данным, сдетонировал «Лексус». Один человек пострадал. Факт взрыва официально подтвердили в ГСУ СК России по Москве — возбуждено уголовное дело, на место выехала следственная группа.

Очевидцы происшествия сразу сообщали, что рядом с авто лежал мужчина. По их версии, сначала раздался громкий хлопок, похожий на взрыв газа. Именно взрыв газового баллона — одна из версий ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве подорвали бывшего собкора «КП» и соратника Азарова: Чем известен Сергей Заворотный

Взрыв машины соратника экс-премьера Украины в Москве: Что с Сергеем Заворотным и где он сейчас