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НовостиПолитика13 ноября 2026 11:13

Военкор Коц оценил значение взятия Котовки: она открывает путь к контролю ключевой дороги

Коц: взятие Котовки приближает войска к ключевой дороге на Приколотное
Мария СПИРИДОНОВА
Коц: взятие Котовки приближает войска к ключевой дороге на Приколотное

Коц: взятие Котовки приближает войска к ключевой дороге на Приколотное

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в мессенджере Макс оценил значение освобождения Котовки в Харьковской области. По его оценке, тактически село приближает российские подразделения к дороге Старый Салтов — Приколотное.

«Это региональная рокада длиной около 40 километров, она связывает Старый Салтов с Приколотным и дальше с Великим Бурлуком. После взятия Аннополья Минобороны объявило, что берёт под контроль её отрезок Старый Салтов – Подсереднее. Теперь давление на дорогу идёт ещё и с запада», — написал Коц.

Следующими точками военкор называет Гарбузовку и Погорелое, отмечая, что в районе Погорелого по противнику уже наносят удары.

Об освобождении Котовки стало известно 13 ноября. Минобороны России сообщило, что контроль над населённым пунктом установила группировка войск «Север». Всего, по данным оборонного ведомства, российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.