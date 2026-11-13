Видео с места взрыва автомобиля с помощником Азарова в Москве опубликовал СК Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

Следственный комитет обнародовал кадры с места взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве. Трагедия случилась утром 13 ноября: внедорожник Toyota двигался по дороге, когда сработало самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным, бомбу заложили под водительским сиденьем, а привести в действие могли дистанционно. Взрывной волной водителя выбросило прямо на проезжую часть.

Сотрудники СК РФ работают на месте взрыва автомобиля в Москве

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Судя по кадрам, которые появились в распоряжении ведомства, машина получила серьёзные повреждения, а на месте работают криминалисты.

Позже выяснилось, кто находился за рулём. Это 72-летний Сергей Заворотный — бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова. После взрыва политик впал в кому, его состояние оценивают как критическое.

Сейчас Заворотный находится в реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и проводят операцию. При взрыве он лишился части левой руки. Также у него диагностировали ушиб мозга, переломы рёбер и открытый перелом голени.