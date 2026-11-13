Азаров о нападении на бывшего пресс-секретаря: «Я просто сам потрясен»

Азарова шокировало нападение на его бывшего пресс-секретаря Заворотного в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ.

Экс-премьер Украины Николай Азаров признался, что известие о нападении на его бывшего пресс-секретаря Сергея Заворотного в Москве стало для него настоящим шоком. Своими эмоциями он поделился в интервью ИС «Вести».

По словам Азарова, состояние пострадавшего сейчас критическое. Другие подробности о своем экс-коллеге он предпочел не раскрывать.

«Я не хочу подробно рассказывать это. Я просто сам сегодня потрясен. Для меня вот этот чудовищный террористический акт против мирного человека, талантливого журналиста прежде всего, он просто ужасает», - отметил политик.

Напомним, что 13 ноября на Кировоградской улице Москвы произошел взрыв. Как оказалось, преступники положили взрывное устройство в машину Заворотного и подорвали его. Мужчину сразу же отправили в больницу с серьезными травмами. СК России уже возбудил уголовное дело по данному факту.

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