В Саратовской области выявили новых пострадавших от заражённой червями рыбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области сообщило РИА Новости, что в регионе продолжают выявлять новых пострадавших от употребления рыбы, заражённой червями. Окончательное число заболевших пока не называют.

В начале ноября СК и прокуратура инициировали проверки после массового отравления вяленой рыбой в Пугачёве. Сначала речь шла о семерых госпитализированных. Спустя время число пострадавших выросло до 19 человек. Исследования Роспотребнадзора показали, что в язях содержались возбудители описторхоза — плоские черви. Из магазина изъяли 35 килограммов рыбы.

В ведомстве уточнили, что от попадания личинок в организм человека до выраженных клинических проявлений обычно проходит 2–3 недели, после чего заболевшие обращаются за медицинской помощью.

В октябре в Вологодской области возбудили уголовное дело после того, как ученики нескольких классов Верховажской школы обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Несколько человек госпитализировали.