Минюст внёс «Дроа!»* и Фонд Кеттеринга* в список нежелательных организаций

Минюст внёс партию «Дроа!»* и Фонд Кеттеринга* в список нежелательных организаций. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Минюст России расширил перечень нежелательных организаций, добавив в него грузинскую партию «Дроа!»* и американский «Фонд Чарльза Кеттеринга»*. Соответствующая информация опубликована на в пятницу сайте ведомства.

5 ноября Генпрокуратура России признала деятельность «Дроа!»* нежелательной. В надзорном ведомстве указывали, что партия занимает русофобские позиции, выступает против нормализации отношений Москвы и Тбилиси, поддерживает киевский режим и ратует за более тесное сотрудничество Грузии с Украиной, в том числе за включение страны в «Карпатскую восьмёрку».

В начале августа Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность нидерландской организации Dalan Fund*. Как сообщили в надзорном ведомстве, фонд, созданный в 2024 году якобы для правозащитных проектов, на деле занимается финансовой поддержкой ЛГБТ-сообщества** и СМИ антироссийской направленности.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории России

** Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в России