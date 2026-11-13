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НовостиПолитика13 ноября 2026 22:01

Николай Азаров назвал единственный способ спасти украинский народ и достичь мира

Азаров: При действующем политическом режиме Украина обречена
Авторы (3):
Дмитрий СТЕШИН
Валентин АЛФИМОВ
Людмила МИТРОХИНА
Николай Азаров

Николай Азаров

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Европа, поддерживая киевский режим, лишь затягивает конфликт на Украине. Причем публично Брюссель призывает к миру, но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, посылает Киеву оружие. Об этом рассказал в интервью KP.RU бывший премьер Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, многие, в том числе и украинцы, понимают, что скоро Украину уже не спасти.

«Чем быстрее мир настанет, будет какая-то возможность выхода из этого кризиса. И второе, конечно, — смена руководства, политического режима. При этом политическом режиме Украина как государство обречена», — резюмировал бывший украинский политик.

Ранее KP.RU рассказал, что с Украины выезжает все больше людей. Молодое поколение страны уничтожается киевским режимом, а пожилые люди доживают свой век практически в нищете. Уровень демографии на Украине приближается к катастрофическим цифрам.

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Николай Азаров: Мир с Украиной начнется с семей - посидят, повздорят, а потом выпьют и договорятся