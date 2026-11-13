«Дай Бог!»: Симоньян выразила надежду на помилование блогера Лерчек

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян отметила, что лично не знакома с блогером, но знает о ее борьбе с онкологическим заболеванием четвертой стадии. По словам журналистки, Чекалина уже направила прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину.

«И знаю, что Владимир Владимирович человек редкого милосердия. Дай бог!» — написала Симоньян.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Валерия Чекалина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Прошение блогер направила через интернет-приемную главы государства.

Адвокат Константин Третьяков пояснил, что Чекалина получила условный срок, поэтому ее защита воспользовалась таким способом подачи обращения. Также блогер добивается разрешения на выезд в Китай для прохождения CAR-T-клеточной терапии.

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