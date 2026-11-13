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НовостиОбщество13 ноября 2026 20:26

«Дай Бог!»: Симоньян выразила надежду на помилование блогера Лерчек

Симоньян заявила, что надеется на помилование Лерчек
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила надежду на помилование блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян отметила, что лично не знакома с блогером, но знает о ее борьбе с онкологическим заболеванием четвертой стадии. По словам журналистки, Чекалина уже направила прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину.

«И знаю, что Владимир Владимирович человек редкого милосердия. Дай бог!» — написала Симоньян.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Валерия Чекалина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Прошение блогер направила через интернет-приемную главы государства.

Адвокат Константин Третьяков пояснил, что Чекалина получила условный срок, поэтому ее защита воспользовалась таким способом подачи обращения. Также блогер добивается разрешения на выезд в Китай для прохождения CAR-T-клеточной терапии.

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