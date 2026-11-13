Авиационный коллапс в США: сбой оставил тысячи пассажиров в аэропортах

В США задержали почти 7 тысяч рейсов на фоне авиационного сбоя Фото: REUTERS.

В США почти 7 тысяч авиарейсов столкнулись с задержками или отменами на фоне масштабного сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом стало известно из данных FlightAware.

В пятницу задержали 6 575 рейсов, а 334 вылета были отменены. В настоящее время из-за ограничений в воздухе находятся около 3100 самолетов, следующих в американские аэропорты.

Напомним, что Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить вылеты из всех аэропортов страны из соображений безопасности. Все самолеты должны оставаться на земле до дальнейших указаний.

Министр транспорта США Шон Даффи уточнил, что причиной ограничений стал сбой связи, затронувший все районные центры управления воздушным движением. По его словам, специалисты занимаются выяснением причин неисправности.