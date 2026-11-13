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НовостиВ мире13 ноября 2026 22:25

Власти США прокомментировали версию кибератаки на авиасистему

В США не нашли признаков вредоносного вмешательства в работу авиасистем
Мария ПАНЮТИНА
США начали проверку связи ИИ с массовой остановкой авиарейсов

США начали проверку связи ИИ с массовой остановкой авиарейсов

Фото: REUTERS.

Власти США не располагают доказательствами того, что причиной массовой приостановки вылетов из аэропортов страны стали вредоносные действия. Об этом заявил министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

"К настоящему времени не было никаких свидетельств того, что это вредоносное нападение на нас. На данный момент речь идет лишь о сбое телекоммуникационного оборудования", - сказал министр журналистам.

Маллин добавил, что специалисты изучают возможную связь между внедрением искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением и техническими сбоями оборудования авиадиспетчерских служб.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты из всех аэропортов страны в целях безопасности. Министр транспорта Шон Даффи пояснил, что ограничения связаны со сбоем связи, который затронул все районные центры управления воздушным движением.