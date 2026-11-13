В Бразилии произошел взрыв на химическом предприятии, пострадали 12 человек

В Бразилии произошел взрыв на химическом предприятии Фото: REUTERS.

Мощный взрыв и последующий пожар произошли на химическом предприятии Pyrozzar на юго-востоке Бразилии. В результате пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщают местные издания.

В момент происшествия на территории предприятия находились около 50 сотрудников. Предварительно шесть из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все были доставлены в больницу.

После взрыва в небо поднялся столб густого черного дыма. Из-за угрозы распространения огня жителей расположенного поблизости жилого комплекса эвакуировали. В целях безопасности временно отключили свет примерно в 700 домах.

Ранее взрыв произошел на металлургическом комбинате в турецкой провинции Измир. Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что в результате происшествия погибли 17 человек.

Как писал KP.RU, в Испании произошел мощный взрыв на заводе боеприпасов. Местные жители поначалу приняли мощные толчки за землетрясение. В результате пострадали не менее пяти человек.