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НовостиВ мире14 ноября 2026 0:16

Маршрутизатор поставил на паузу авиасообщение по всей Америке: подробности

CNN : сбой маршрутизатора парализовал авиасообщение в США
Мария ПАНЮТИНА
Сбой маршрутизатора парализовал авиасообщение в США

Сбой маршрутизатора парализовал авиасообщение в США

Фото: REUTERS.

Сбой сетевого маршрутизатора в аэропорту Чикаго Мидуэй привел к масштабным перебоям в авиасообщении по всей территории США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

"Федеральные власти отменили все вылеты из США <...> Проблема связана с неполадкой в сетевых маршрутизаторах", - следует из материала телеканала.

Напомним, что в США временно остановили отправку воздушных судов по всей территории страны. Ограничения ввели в качестве экстренной меры для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании столкнулись с необходимостью задерживать рейсы.

Как писал KP.RU, в общей сложности в США задержали более 7 тысяч авиарейсов. Из-за ограничений в воздухе находились около 3100 самолетов. Пассажиры столкнулись с неопределенностью относительно дальнейшего расписания полетов.