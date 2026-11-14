Авиаколлапс в США добрался до спорта: матчи НБА и НХЛ под угрозой

Команды НБА и НХЛ не могут добраться на матчи из-за сбоя в авиации США Фото: REUTERS.

Приостановка авиасообщения в США привела к серьезным перебоям в спортивной сфере. Команды не могут добраться до городов, где запланированы матчи. Об этом сообщает Associated Press.

На 14 ноября в НХЛ назначено 14 игр. По данным издания, хоккейный клуб "Флорида Пантерз" уже успел прибыть в Сент-Луис на предстоящий матч, тогда как "Сан-Хосе Шаркс" оказались среди команд, которые ожидают возможности вылететь в Юту.

С проблемой столкнулись команда Национальной баскетбольной ассоциации и студенческие сборные. Федеральное управление гражданской авиации пока не опубликовало график восстановления рейсов. Проведение спортивных мероприятий остается под вопросом.

Ранее KP.RU сообщал, что авиаколлапс в США произошел из-за сбоя сетевого маршрутизатора в аэропорту Мидуэй. Почти 7 тысяч авиарейсов столкнулись с задержками или отменами. Из-за ограничений в воздухе находились около 3100 самолетов, следующих в аэропорты.