Трамп назвал причину авиаколлапса в США: кибератаку президент исключил

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп не считает, что масштабные перебои в авиасообщении вызваны кибератакой или использованием искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Он сказал, что никто не берет на себя ответственность [за случившееся], что было бы естественно, если бы кто-либо совершил такую масштабную кибератаку на критически важную инфраструктуру", - цитирует лидера телеканал.

Трамп добавил, что причиной проблем с отправлением авиарейсов могло стать устаревшее оборудование, используемое Федеральным управлением гражданской авиации США.

Напомним, что из-за неполадок в работе сетевого маршрутизатора в аэропорту Чикаго Мидуэй возникли масштабные перебои с авиаперевозками. По всей стране были введены ограничения на полеты.

Ранее KP.RU сообщал, что в США количество задержанных или отмененных рейсов превысило 7 тысяч. Перебои также затронули спортивную сферу. Команды НБА и НХЛ не могут добраться до городов, где запланированы матчи.