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НовостиВ мире14 ноября 2026 2:51

"Жесткие, но рациональные": в ЕС оценили условия Путина по урегулированию на Украине

Христофору назвал условия Путина по миру на Украине жесткими, но рациональными
Мария ПАНЮТИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выдвинул жесткие, но рациональные условия мира на Украине во время встречи со спецпредставителями лидера США. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Условия, выдвинутые Путиным в ходе встречи с Кушнером и Уиткоффом, оказались крайне жесткими <…> Впрочем, эти условия выглядят жесткими только для коллективного Запада, тогда как с точки зрения России они вполне рациональные", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору назвал их условиями стороны, которая побеждает в конфликте. Среди них он выделил отвод войск НАТО к границам 1997 года и отказ от размещения сил альянса на украинской территории, а также установление четкой границы между Россией и Украиной.

Ранее KP.RU сообщал, чем завершились трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта. Американский спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что следующий диалог между странами уже намечен.