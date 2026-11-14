Лерчек помиловали, несмотря на долг в 763 млн рублей: придется ли блогеру выплачивать штраф

Адвокат Лерчек сообщил, что ей не придется платить штраф в 763 млн рублей. Фото: Belkin/Global Look Press

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о ее помиловании освобождается от обязанности выплачивать назначенный судом штраф на сумму более 763 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера.

По словам защитника, в соответствии с условиями акта о помиловании осужденная полностью освобождается от основного и дополнительного наказаний, а возбужденное в отношении нее исполнительное производство подлежит прекращению на основании статьи 103 закона об исполнительном производстве. Кроме того, юрист уточнил, что с Чекалиной сняты все ограничения на коммуникации, и теперь она может свободно пользоваться интернетом.

Блогерше Лерчек вынесли приговор. Как она отреагировала на него в суде

Напомним, ранее у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, в связи с чем суд отменил ей домашний арест и приостановил производство по уголовному делу. Поскольку судебный запрет и процессуальные ограничения не позволяли ей выехать на лечение в Китай, Чекалина направила прошение о помиловании главе государства через интернет-приемную и ФСИН. Указ был подписан Владимиром Путиным. В Кремле подчеркнули, что при принятии этого решения глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности.